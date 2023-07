L’invettiva della viceministra Bellucci contro il reddito di cittadinanza | “Col Dl Lavoro superata la logica del divano” Poi inciampa sull’inglese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Maria Teresa, viceministro ale alle politiche sociali, è intervenuta a Fenix l’evento dei giovani di Fratelli d’Italia. In un passaggio del suo discorso ha parlato didi: “L’altro ieri è stato convertito in legge il decreto, che super ildi, il decreto che abbandona un’ottica assistenzialista che dice ‘lo Stato non ha bisogno di voi, potere stare a casa e prendere 500 euro‘. L’Italia non può andare avanti così, chi dice che facciamo caccia ai poveri dice una falsità, se non creo sviluppo e partecipazione distribuisco solo povertà. Noi abbiamo seguito questo provvedimento passo dopo passo, abbiamo inserito strumenti per mettere in protezione i fragili, ma poi abbiamo inserito un altro strumento, il ...