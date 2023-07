L’Inter e i prestiti | tutti i nomi dei rientranti pochi per restare

(Di sabato 1 luglio 2023) Con l’inizio di luglio è cominciata – formalmente – la nuova stagione e questo significa che sono terminati iritrova una lunghissima serie di giocatori, anche se insono destinati a rimanere in rosa con Inzaghi. Ecco l’elenco completo, dai big agli ex Primavera. INTER – I CALCIATORI RIENTRATI DAILucien Agoumé (centrocampista) Troyes Fabrizio Bagheria (portiere) Livorno Gabriel Brazao (portiere) SPAL Facundo Colidio (attaccante) Tigre Sebastiano Esposito (attaccante) Bari Giovanni Fabbian (centrocampista) Reggina Valentino Lazaro (centrocampista) Torino Darian Males (attaccante) Basilea Andrea Moretti (difensore) Pro Sesto Samuele Mulattieri (attaccante) Frosinone Francesco Nunziatini (centrocampista) San Donato Tavarnelle Gaetano Oristanio (attaccante) Volendam Tibo Persyn ...

