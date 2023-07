L’insostenibile soggettività del gusto

Leggi su linkiesta

(Di sabato 1 luglio 2023) Qui a Gastronomika abbiamo sempre pensato che dire “Mi piace/Non mi piace” fosse un modo troppo banale di approcciare un cibo o un vino: riuscire ad andare oltre questa sterile questione soggettiva, dipersonale, ci sembrava l’unica strada possibile per approfondire il tema e soprattutto per avere una visione super partes dell’enogastronomia. In fondo, siamo qui per raccontarvi questo settore, e al di là dei nostri gusti e delle nostre preferenze personali, è per noi importante capire cosa c’è dietro alle scelte enologiche e gastronomiche, prescindendo da ciò che amiamo noi. Ma, da parte nostra, dimenticare che cibo e vino – per le persone che in questo ambiente non lavorano – siano alla fine solo oggetti del desiderio, e servano come veicolo di felicità, sta spostando sempre più il focus dal piacere delal pensiero sul prodotto. E, forse, ...