Ligue 1 | le date e il calendario della stagione 2023 24

Leggi su 11contro11

(Di sabato 1 luglio 2023) La/24 di1 prende forma con il sorteggio del, che presenta una novità rispetto agli anni precedenti. Il massimo campionato francese avrà 18 squadre e non più 20, dunque con 34 giornate di campionato (come la Bundesliga) al posto di 38: il nuovo format si è già visto parzialmente nell’ultimo torneo disputato, con quattro retrocessioni dirette (in passato erano due più lo spareggio tra la terzultima di1 e la vincitrice dei playoff in cadetteria) e due promozioni dirette dalla2.1, il/24: lee i match clou La nuovamassima divisione francese comincerà ...