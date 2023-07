Licheri | “Promesse elettorali tradite Governo privo di autorevolezza”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 1 luglio 2023) L’accordo sui migranti è sfumato in Europa per la feroce opposizione di Polonia e Ungheria. Ettore, vicepresidente M5S della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, che ne pensa? Quali le conseguenze ora per il nostro Paese? “Era facile prevedere il veto di Polonia e Ungheria che, del resto, non lo avevano mai nascosto. Le domande casomai sono due: cosa ne è stato delledella Meloni circa il fatto che con i blocchi navali e la revoca dei permessi umanitari nessun migrante sarebbe più sbarcato nelle coste italiane? Quanto ci metteranno i suoi elettori a constatare che, anche con la destra al Ministero dell’interno, gli extracomunitari continuano ad occupare la stazione di Milano e le bande continuano a spadroneggiare nelle nostre periferie? Era facile dire ‘faremo il blocco navale’ dai banchi ...