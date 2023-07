L’IA Generativa sta rivoluzionando il web E non è per forza una buona notizia

Leggi su formiche

(Di sabato 1 luglio 2023) Non è tutt’oro quel luccica. Di fronte all’estrema velocità con cui si sta muovendo il mondo del web, ogni tanto occorre fermarsi e guardare la strada compiuta fino ad ora. Nella corsa, la quantità è un concetto relativo se non viene abbinata anche alla qualità: si possono coprire distanze molto lunghe, senza accorgersi però il modo in cui – ad esempio – si posiziona il piede. A lungo andare, questo potrebbe comportare dei problemi fisici che si palesano tutti insieme. È un po’ questo il senso dell’articolo apparso su The Verge, uno dei primi a interrogarsi su dove sta andando Internet grazie all’Intelligenza Artificiale. Sicuramenteha offerto una nuova veste a come eravamo abituati a conoscerlo prima. Ma le tante novità sono insite nel digitale: è sufficiente pensare alla trasformazione che Wikipedia ha apportato nella ricerca di informazioni, prima ...