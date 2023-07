"L'ho uccisa per un debito". L'assassino di Michelle confessa

Leggi su agi

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - Il diciassettenne accusato dell'omicidio di Primavalle, periferia nord-ovest di Roma, ha dichiarato, davanti al Gip del tribunale dei Minorenni, che lo scorso 28 giugno avrebbe accoltellatoMaria Causo al termine di una lite nata da unpregresso per droga. Il ragazzo avrebbe affermato di essere stato aggredito dalla coetanea prima verbalmente e poi fisicamente e, a quel punto, l'avrebbe accoltellata. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere del giovane. Le esequie disi terranno alle 11 alla chiesa di via di Torrevecchia.