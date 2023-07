L' ho uccisa per pochi euro Primavalle | la confessione del killer di Michelle

(Di sabato 1 luglio 2023) «pretendeva dei soldi, 20-30, per dell'hashish che mi aveva dato. Abbiamo litigato e quando mi ha aggredito ho preso il coltello e l'ho colpita». È quanto avrebbe detto il 17enne arrestato per l'omicidio diche, nelle 4 ore di interrogatorio davanti al gip, avrebbe confermato in buona parte quanto detto la notte dopo il delitto. Il magistrato ha convalidato l'arresto e disposto la custodia nel carcere di Casal del Marmo dove il giovane è stato portato a bordo di un'auto delle forze dell'ordine. Nonostante i dubbi degli inquirenti sulle sue responsabilità siano pressoché nulli, anche l'interrogatorio non ha sciolto del tutto i nodi sul movente che avrebbe portato il giovane a scagliarsi con tanta ferocia sulla vittima. Per questo si continua a lavorare su più piste, senza escludere che a scatenare la furia del ...

"L'ho uccisa per un debito". L'assassino di Michelle confessa AGI - Agenzia Italia

