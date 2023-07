L’Eurogruppo | la terza rata del Pnrr e la Questione Mediterranea | tutti insieme | senza il minimo amalgama

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 luglio 2023) Ieri si è concluso il primo semestre. Tempo di verifiche, quello attuale, sia a livello nazionale che a quello europeo. Non basta, perché sono in corso ormai da tempo eventi di portata mondiale che stanno finendo con l’apportare riflessi (negativi ) anche al Paese. Gli argomenti che fanno da stimolo alle considerazioni che seguono sono tanti e di diverso genere, per cui sarà bene procedere a campione. Iniziando da Bruxelles, dall’ Eurogruppo la Premier Meloni porta a casa, dopo una faticosa quanto pressoché improduttiva riunione del, un qualche risultato: ulteriori 12 miliardi per l’accoglienza di quanti fuggono dai loro paesi. Non è successo altrettanto per l’approvazione del piano organico che dovrà regolare quel traffico (!) . Non è passato per il mancato consenso di Polonia e Ungheria, nonostante la mediazione dell’italica Giorgia. Da parte dei vertici ...