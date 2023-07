L’estate militante di Elly Schlein | «Diritto alla casa | salario minimo ed Europa»

(Di sabato 1 luglio 2023)è pronta per la sua estate. E in un’intervista a Repubblica lancia la battaglia del. Sulla quale vorrebbe unità delle opposizioni. Mentre si dice preoccupata per un governo che «ci sta isolando dall’». E sta «abbandonando i lavoratori poveri nella morsa dell’inflazione». La sua lunga marcia comincia dal quartiere Pigneto a Roma. «Perché riteniamo fondamentale e oltremodo trascurato il. Proponiamo un percorso in dieci proposte per un pianonazionale che finora è mancato all’Italia. Apriamo un confronto con gli amministratori, con gli inquilini, con i proprietari, con le studentesse e con gli studenti, con le associazioni. Sarà un percorso di ascolto. ...

