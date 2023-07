L' epidemia di colère Macron risponde con più poliziotti | meno bus | appelli a genitori e social Ragazzo cade da un tetto e muore

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo l'uccisione di Nahel per mano di un agente non si contano i focolai in tutta la Francia, con violenze, incendi, saccheggi, arresti e feriti. Il presidente rientra in anticipo da Bruxelles per una riunione di crisi, parla di "strumentalizzazione" e di "violenza ingiustificata". Evita di instaurare lo stato d'emergenza e si prepara a un'altra notte di passione. Un giovane è morto oggi dopo essere precipitato la notte scorsa daldi un supermercato, a margine delle violente proteste in Francia per morte di Nahel. Fonti polizia citate da Le Figaro, riferiscono che il ventenne è precipitato daldi un supermercato di Petit-Quevilly, in Normandia "nel quadro di un saccheggio". Secondo la procura di Rouen in quel momento non erano in corso sommosse davanti al centro commerciale.