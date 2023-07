L' Emilia Romagna del post - alluvione | Bonaccini | ' Hanno confuso partito e istituzioni'

Leggi anche Figliuolo commissario: challenge per lo sgambetto più fastidioso e passerelle tra cittadini inferociti Il generale Figliuolo commissario per la ricostruzione in...Bologna - 1 luglio 2023 - Presentato lo studio: 'Ruolo e posizionamento delle librerie indipendenti in Italia e in' realizzato dal CAT Confesercentiin collaborazione con il SIL, Sindacato Italiano Librai Confesercenti e con il supporto scientifico di Nomisma. Un'iniziativa, ...1 luglio 2023 - Tra le regioni che offrono ai giovani le condizioni migliori per lavorare e fare impresa, l'ottiene il quarto posto, dietro a Lombardia, Piemonte e Veneto. Questo è quanto emerge dall'Indice dei Territori Youth - Friendly di Confartigianato presentato in occasione della ...

A Bologna scatta il limite dei 30, 'obiettivo zero morti' - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Comunità di Vallecchio, la decisione per aiutare Il Sorriso, comunità terapeutica dell’imolese Comunità di Vallecchio, il bel gesto verso la comunità che ha pagato pesante dazio al maltempo di maggio.Dopo quattro anni (di cui due di stop a causa della pandemia) l'edizione estiva di Cuneo Illuminata torna ad accendere gli occhi e i cuori dei cuneesi e dei tanti visitatori. (ANSA) ...