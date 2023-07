Leclerc | «Sembro sempre prendere la scelta errata | diventa difficile e perdo confidenza»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 luglio 2023) In Austria, Verstappen fa sua anche la Sprint Race del sabato. Primo l’olandese davanti al compagno di squadra Perez, terzo Sainz. È l’unica buona notizia della Ferrari perché, su condizioni da gomme intermedie, non entra nemmeno in top10. Dodicesimo posto per il monegasco in evidente difficoltà lungo tutti i 24 giri. Una partenza che fa ben sperare per lo spettacolo. Verstappen non parte benissimo e Perez alla prima curva conquista il primo posto. L’olandese non molla e alla staccata della seconda curva forza verso l’esterno il compagno di squadra e riprende la testa della corsa. Dietro bagarre tra Perez, Sainz e Hulkenberg che dopo la seconda curva si ritrova miracolosamente secondo. Nel corso della gara si ristabiliscono le gerarchie al Red Bull Ring, unico assenteche battaglia tutta la gara con Norris scivolato nelle ...