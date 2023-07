Leclerc penalizzato e Verstappen graziato | scoppia la polemica al GP d' Austria

(Di sabato 1 luglio 2023) SPIELBERG -lanel Gran Premio d', dopo la penalizzazione inflitta a Charles. Il pilota della Ferrari , infatti, è stato retrocesso di tre posizioni in Sprint per l'...

La direzione gara, nel comminare la sanzione a, ha riconosciuto il ruolo del muretto, che non ha segnalato tempestivamente l'arrivo di Piastri, ma non ha potuto far altro che retrocedere il ...Charles(Ferrari),di tre posizioni . 10. Kevin Magnussen (Haas). 11. Alexander Albon (Williams). 12. Pierre Gasly (Alpine). 13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri). 14. Nyck de Vries (...scatterà quindi in quinta fila dalla nona posizione.

Perché Charles Leclerc è stato penalizzato Cos'è successo nella Sprint Shootout: nuova griglia di partenza OA Sport

Non si sbaglia, davanti c'è sempre lui, Max Verstappen con la sua fida Red Bull-Honda. Anche nella qualifica per la gara Sprint, sessione chiamata Shootout, il due volte campione del ...SPIELBERG - Scoppia la polemica nel Gran Premio d'Austria, dopo la penalizzazione inflitta a Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, infatti, è stato retrocesso di tre posizioni in Sprint per l'impe ...