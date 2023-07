Leclerc | ' Non ci sono scuse | così perdo confidenza e non c' è passo'

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo la prima fila e la pole position sfiorata al venerdì, un sabato da dimenticare per Charles. In difficoltà nella sessione shootout, penalizzato dai commissari e infine solo 12° nella ...

SPIELBERG - Charles Leclerc è visibilmente amareggiato ai microfoni di Sky Sport, al termine della Sprint del Gran Premio d'Austria che lo ha visto chiudere al 12° posto, quindi ben lontano dai punti ...Il monegasco della Ferrari ha vissuto un sabato molto difficile in condizioni miste, ecco perché dopo un deludente 12° posto nella sprint race spera in una domenica completamente asciutta ...