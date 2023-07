Leccemania | D’Aversa per dare continuità | ecco perché può funzionare

Sotto questo aspetto, in pole non è un caso ci sia Robertoche ben aveva fatto nella sua prima esperienza al Parma dove ha utilizzato il 4 - 3 - 3, modulo del Lecce e che può costituire un ...Sotto questo aspetto, in pole non è un caso ci sia Robertoche ben aveva fatto nella sua prima esperienza al Parma dove ha utilizzato il 4 - 3 - 3, modulo del Lecce e che può costituire un ...

Leccemania: D'Aversa per dare continuità, ecco perché può ... Calciomercato.com