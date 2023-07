Leao | il Lille prova a limitare i danni ma lo Sporting insiste | il procedimento che può cambiare tutto

(Di sabato 1 luglio 2023) Quasi 20 milioni di euro in cassa ma non bastano. La vicenda dell'attaccante milanista Rafael Leão rimane una ferita aperta per lo...

Nuovo colpo di scena per Rafae il contenzioso che coinvolge Sporting Lisbona e. L'esterno offensivo del Milan aveva rinnovato con i rossoneri fino al 2028 a 5 milioni netti d'ingaggio più importanti bonus (con tanto ...JUVENTUS Arrivi : Cambiaso (d, Bologna), Weah (a,), Lu. Pellegrini (d, Lazio), McKennie (c, ... Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, LOFTUS - CHEEK, Krunic, Messias, De Keteleare,, ...... Rafaelha lasciato lo Sporting Lisbona nella stagione 2018/2019 in seguito alle liti con i tifosi. Poi il, dopo aver sospeso il contratto con il club portoghese, senza rispettare le ...

Comunicato Sporting: ricevuti 19.6 milioni di euro dal Lille per Rafael Leão, ma il club lotterà per... Milan News

Nella mattinata di oggi lo Sporting Lisbona ha pubblicato un documento ufficiale in cui annuncia che il Lille ha pagato i famosi 16,5 milioni di euro (diventati poi più di 19 per gli ...CALCIOMERCATO - Il Milan e l'attaccante portoghese hanno ufficializzato il cambio numero nella prossima stagione: Leao vestirà la n°10 e non la 17 ...