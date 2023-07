Laziomania | cosa bisogna aspettarsi da luglio sul mercato | gli obiettivi minimi

ASPETTARSI - L'ho già scritto, vale la pena ripeterlo: prima del ritiro, al giorno 1 di Auronzo, bisognerà chiudere almeno un acquisto. Almeno 3 prima della fine di luglio. E questo dobbiamo ...DOBBIAMO ASPETTARCI - Certo, ora le cose si fanno serie. Lotito parla con tutti, Sarri già 2 - 3 volte è stato descritto come furioso , e manco siamo a luglio. Figuratevisuccederà nei ...CI ASPETTA - Un paio di note: se la Lazio piazza Berardi (qualcosa c'è e di grosso, anche se qualcuno ai piani alti del calciomercato nega) fa il colpo. Ma pure Marcos Leonardo , occhio. Meno ...

Il calciomercato della Lazio ancora non si muove. Siamo a pochi giorni dalla fine del contratto di Igli Tare, e le voci da Formello ci raccontano un Lotito preso dalle trame di mercato. Ci raccontano ...La domanda che ci stiamo facendo tutti: la Lazio è in ritardo sul calciomercato. Tare ha lasciato il club, viene il dubbio che già da tempo non fosse protagonista delle trame biancocelesti. Ora (e sem ...