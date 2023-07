Lazio | Provedel lancia la sfida | 'In Champions vogliamo passare il turno Mi piacerebbe incontrare il Real'

Commenta per primo Ivannon vede l'ora di giocare la Champions League . Intercettato dai microfoni di Sky Sport ai bordi della pista del Gran Premio d'Austria, il portiere della- tifoso della Ferrari e ...AUSTRIA - Ivangrande appassionato di Formula 1. E così diventa imperdibile il Gran Premio d'Austria di questo fine settimana, con il portiere dellache si diverte tra vacanze al mare il divertimento ...Arrivi : Akpa Akpro (c, Empoli), Moro (a, Real Oviedo), Kamenovic (d, Sparta Praga), Jony (c, ... Formazione tipo :; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; ...

Lazio, Provedel: "Vogliamo passare il turno in Champions. E sul Real..." La Lazio Siamo Noi

Ivan Provedel è un grandissimo appassionato di Formula 1. Il portiere della Lazio ha deciso di sfruttare le vacanze per andare a vedere dal vivo il GP d'Austria.Provedel: «Puoi non piacere a qualcuno, ma parlano i punti che fai». Ecco le dichiarazioni del portiere della Lazio Intercettato da Sky Sport, il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha parlato di mot ...