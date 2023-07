Lazio Pride a Latina | prima il sì | poi niente patrocinio del Comune | ecco perché

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo un'iniziale ok arrivato anche grazie alla mediazione del cantante Tiziano Ferro, il sindaco ha detto no per i contenuti delle proposte veicolati dagli organizzatori

La sindaca Matilde Celentano cambia idea e non concederà il patrocinio al, che si terrà il prossimo 8 luglio a Latina. Il primo cittadino ha annoverato tra le cause del ripensamento la strumentalizzazione delle sue parole e gli attacchi da parte delle ...Lo stesso triste copione che ha costretto il Presidente Rocca a ritirare il patrocinio, inizialmente concesso al. E che quindi mi costringe a non concedere il patrocinio '. La sindaca si ...Supportare isignifica infatti sostenere chi vuole legalizzare l'utero in affitto, il matrimonio egualitario, le adozioni per coppie dello stesso sesso, le trascrizioni anagrafiche per i "figli"...

Dopo un’iniziale, quanto sorprendente apertura al patrocinio al Lazio Pride, il sindaco di Latina Matilde Celentano (Fratelli d’Italia) ha deciso di revocare il sostegno, in particolare a causa di un ...Il sindaco di Latina Matilde Celentano fa dietrofront; dopo aver in un primo momento risposto positivamente all’appello di Tiziano Ferro, che le chiedeva di patrocinare il Lazio Pride in programma sab ...