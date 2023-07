... ma ildi Baleva e la diagonale di Viti danno nuovo respiro alle laziali. Baleva con un ace e con la possibilità per Viti di chiudere a filo riporta ilsino al meno uno (16 - 15), ma Riva ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a... ma attenzione alla, alla Fiorentina, alla Roma e anche all'Atalanta che lo guardano con occhio ...La mia squadra è forte in battuta, aed in attacco, un po' meno nei fondamentali di seconda ... che non si sono mai affrontate nelle fasi precedenti, hanno superato rispettivamente ilcon il ...

Lazio, muro del Sassuolo per Berardi. Lotito vira su Orsolini Calciomercato.com

Il mercato della Lazio deve ancora trovare il ritmo giusto con già tanti nomi che stanno girando nell’orbita dei biancocelesti in vista della prossima stagione. Una delle questioni più pesanti in casa ...La Lazio ci prova per Orsolini: il club biancoceleste ha davanti un muro per Berardi, troppo alti i costi per il neroverde. Sarri cambia obiettivo