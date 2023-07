Lazio | Luka Romero saluta | 'Ringrazio il club e i tifosi Un onore aver indossato questa maglia'

: Riza Durmisi (difensore) Stefan Radu (difensore) Pedro (attaccante)Romero (attaccante). LECCE: Marco Bleve (portiere) Alessandro Tuia(difensore). MILAN: Antonio Mirante (portiere) ...19.00 - Il Milan ha definito l'accordo conRomero, pronto un contratto di cinque anni per il ... l'allenatore dellae il presidente Lotito hanno confermato la decisione di puntare su Marcos ...Dopo la firma di Ruben Loftus - Cheek e Marco Sportiello, unRomero in arrivo dallae atteso per le visite mediche, il Milan va alla ricerca dei nomi per l'esterno destro. A centrocampo si pensa sono Musah del Valencia e Reijnders dell'AZ Alkmaar, ...

Lazio, il saluto di Luka Romero: post Instagram per l'addio Corriere dello Sport

Il Milan lavora su più fronti: dal centrocampo alla trequarti. Mirino su Luka Romero che ha ufficialmente salutato la Lazio ...[themoneytizer id=”99064-6] “Voglio ringraziare il club, i suoi tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona ...