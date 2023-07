Lazio | è morto a 68 anni Vincenzo D’Amico

Si e' spento uno dei vessilli dellaCampione d'Italia nel '74. Forse il più estroso. Vincenzo D'Amico èoggi, a 68 anni. Dopo un breve ricovero all'opsedale Gemelli di Roma. La battaglia contro la malattia Già a maggio ...Stella dello scudetto laziale del 1973 - 74, alcuni mesi fa aveva rivelato di avere il cancro. Dopo la carriera in campo aveva intrapreso quella di commentatore televisivoMondo del calcio italiano in lutto. Vincenzo D'Amico , campione d'Italia con lanel 1973 - 74 (con Giorgio Chinaglia) èoggi. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 5 novembre. Malato da tempo, lo scorso maggio aveva pubblicato un post in cui rendeva noto che stava ...

Lutto Lazio, morto Vincenzo D'Amico: un eroe dello scudetto 1974 - Sportmediaset Sport Mediaset

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Vincenzo D’Amico. Uno dei protagonisti del primo scudetto della Lazio è morto oggi a Roma all’età di 68 anni. Era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico ...Vincenzo D’Amico cuce sul petto il primo dei due scudetti sinora vinti dalla Lazio dopo una stagione gloriosa, il campionato 1973/74. All’epoca aveva appena 19 anni e divideva il campo con campioni ...