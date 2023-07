Lazio | è morto a 68 anni Vincenzo D’Amico

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Vincenzo D'Amico. Uno dei protagonisti del primo scudetto dellaoggi a Roma all'età di 68 anni. Era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli. Meno di due mesi fa D'Amico aveva annunciato su Facebook di lottare contro un cancro: "Mi dicono ...Ci ha provato ma non ce l'ha fatta. Il mondo del calcio, soprattutto quello a tinte biancocelesti, piange Vincenzo D'Amico. Èa 68 anni l'ex centrocampista campione d'Italia con lanel 1974: si è spento al Gemelli, dove da tempo lottava contro un tumore. Era stato lo stesso D'Amico, lo scorso maggio, a rivelare ...ROMA - Ci ha provato ma non ce l'ha fatta. Il mondo del calcio, soprattutto quello a tinte biancocelesti, piange Vincenzo D'Amico. E'a 68 anni l'ex centrocampista campione d'Italia con lanel 1974: si è spento al Gemelli, dove da tempo lottava contro un tumore. Era stato lo stesso D'Amico, lo scorso maggio, a rivelare ...

Lutto Lazio, morto Vincenzo D'Amico: un eroe dello scudetto 1974 - Sportmediaset Sport Mediaset

Lutto per il club biancoceleste, con la scomparsa a 68 anni di uno degli eroi dello scudetto 1974, il più piccolino della banda Maestrelli ...Stella dello scudetto biancoceleste del 1973-74, aveva 68 anni. Era ricoverato in ospedale, era malato di cancro. Il club: 'Una leggenda. Coraggioso capitano in momenti difficili' (ANSA) ...