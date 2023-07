Lavoro | da oggi aumenti in busta paga col taglio al cuneo fiscale | lo studio della Cgia che lo attesta

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 1 luglio 2023) L’ufficio studilo ratifica con tanto di dati che rilanciano gli: grazie al decretoapprovato definitivamente l’altro ieri, ildelper i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro lordi sale di 4 punti percentuali. La misura, come noto, sarà temporanea. Entra in vigoree terminerà il prossimo 31 dicembre. Nel det: per gli stipendi fino a 25 mila euro lordi, ildelpassa dal 3 al 7 per cento. Questo comporterà un ipotetico aumento dello stipendio attorno ai 70 euro al mese. Per le retribuzioni da 25 a 35 mila euro lordi, invece, la riduzione sale dal 2 al 6 per cento. Si ipotizza un aumento in...