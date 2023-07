Lavoro | consulenti | 135 eventi 424 relatori e 11 500 presenze al Festival 2023

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) – Si è conclusa oggi la 14ma edizione deldel, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine deidele dalla Fondazione studidelper il 2° anno consecutivo al Bologna Congress Center. Competenze e innovazione, temi cardine per scoprire le nuove dimensioni del, hanno scandito i dibattiti – trasmessi in 6 dirette streaming – delle 10 Aule del, che hanno visto 135formativi con 424e un totale di 11.500in tre giorni. Rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle imprese, del mondo accademico e sindacale hanno sollevato proposte e avanzato ...

Lavoro, consulenti: i vincitori della 'Run 4 Job 2023' Adnkronos

Diventare un punto di riferimento per i consulenti del lavoro e tutti i professionisti del settore e aprire una finestra sui temi più dibattuti, che magari non trovano una soluzione nella sola lettura ...BOLOGNA - "Se non c'è un flusso di contributi, è difficile garantire un rapporto sano di previdenza, per questo bisogna allargare la base produttiva". A ...