Laura Pausini | acqua alta al concerto di Venezia in Piazza San Marco | spettatori in infradito o con gli stivaloni

L'acqua alta in piazza San Marco non ha dissuaso i fans di, che stasera si esibisce nel 'salotto' di Venezia per la prima di tre serate 'sold out' del suo tour mondiale. Gli spettatori si sono sistemati in ordine sulle sedie della grande platea ...Acqua alta a Venezia per il concerto di, che a Piazza San Marco apre il suo tour con la prima delle 3 serate in laguna. Le condizioni per i 5000 spettatori, come appare evidente, sono complicate.

Laura Pausini a Venezia ieri (venerdì) ha portato in scena il primo dei tre concerti "sold out" ed è stato un grande successo. 5.000 spettatori paganti (e ...VENEZIA L’entusiasmo dei fan e i timori dei negozianti, ai quali non è mancata neppure l’apprensione per qualche calcinaccio caduto dal sotoportego affacciato su piazza San ...