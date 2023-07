L' attesa è finita | inizia il Tour de France

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 luglio 2023) Èsempre parecchio complicato luglio. O quantomeno è complicato spiegare, soprattutto a chi non soffre del bisogno di pedalare o veder pedalare, il perché si preferisca il caldo di una casa con televisore acceso a tutto il resto, mare compreso. Il refrigerio dell’acqua ce lo dà la birra ghiacciata, al resto ci pensa la fantasia. È sempre stato parecchio difficile spiegare tutto questo. Ancor più lo è quest’anno, ora, in questi (e prossimi) giorni. Le tre settimane e spicci che determinano questa incomunicabilitàno oggi, sabato 1 luglio, e finiranno domenica 23. Tre settimane che sono ventun tappe, 3.404 chilometri, 56.609 metri di dislivello, che ilde2023. Ed è da anni, forse decenni che non lo si aspettava con così trasporto e curiosità un. Forse dal 1998, per vedere cosa avrebbe fatto Marco ...