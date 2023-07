L' arresto mi ha segnata | Nadia Rinaldi senza filtri | com' è diventata oggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) La vita diè come un film neorealista. Tante vite in una sola. Una schiettezza e una simpatia uniche che rendono la protagonista di Faccione e Anni 90 icona di una Roma che forse non c'è davvero più. Attrice da trent'anni,santi in paradiso, come ha deciso di chiamare anche lo spettacolo autografo e autobiografico, diretto da Claudio Insegno, che porterà in scena nella prossima stagione teatrale, con un'anteprima estiva il prossimo 2 agosto presso l'Arena Porto Turistico di Pescara., partiamo dallo spettacolo che poi è la sua vita.santi in paradiso. Perché? «Il titolo potrebbe anche continuare: e nemmeno un politico che mi ha mai raccomandata (ride). Racconto un percorso, il mio, pieno di ostacoli, anche rispetto a quello di altri colleghi. Però al tempo stesso sono ...