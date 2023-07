L’arresto di Galtier per razzismo | le reazioni in Italia

(Di sabato 1 luglio 2023)dopo le accuse di: ecco quali sono state leina questa notizia La Francia brucia, in questi giorni, dopo l’omicidio del giovane Nahel da parte della polizia. Gli scontri che sono seguiti hanno già portato a quasi 1000 fermi, sono stati cancellati i grandi eventi, il presidente Macron si è rivolto ai genitori chiedendo di tenere i ragazzi a casa. In tutto questo, quasi ad alimentare ulteriormente la rabbia, vi è il clamoroso arresto dell’allenatore del Psg (solo più formalmente), Christophe, con l’accusa di «sospetta discriminazione» per fatti relativi a tre anni fa, quando guidava il Nizza. «Troppi neri e arabi in squadra»: pare che fosse stata questa la sua analisi a proposito di un certo malcontento della tifoseria locale, con ...

...banco il caso dell'di Christopheche è stato messo sotto accusa per delle frasi razziste pronunciate nei mesi scorsi. Sull'argomento ha parlato anche Dacourt , ex giocatore tra'...E non può non destare perplessitàper un reato di ... del codice penale penale francese, per cui'allenatore rischia 3 ... Con lui era stato fermato anche il figlio John Valovic -, ...Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il 'Corriere della Sera' christophejohn valovic. 'Troppi neri e arabi in squadra', di questo si sarebbe lamentato il coach Christophe(in via formale ancora al Psg) quando ...