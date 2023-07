L’Arabia getta le sue reti sul campionato spagnolo

Leggi su justcalcio

(Di sabato 1 luglio 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 30/06/2023 alle 18:20 CEST La UAE Pro League è stata lanciata per giocatori come “txuri-urdin” Kubo o il giocatore del Siviglia Bono Il giapponese ha rifiutato un’offerta astronomica per giocare con Al Hilal Il paese mediorientale non cessa nel suo impegno per aumentare la sua popolarità attraverso il calcio. Dopo aver preso giocatori importanti come Cristiano, Kanté o KoulibalyOra hanno messo gli occhi sulper cercare di importare più talenti calcistici. Nonostante ci provino, non lo trovano facile. I giapponesi prendono Kubo, per esempio, ha recentemente rifiutato un’offerta per raccogliere 64 milioni di euro da Al Hilal. Il giapponese sarebbe andato a guadagnare 16 milioni netti ...