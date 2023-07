Lanciato nello spazio il telescopio Euclid | durata e scopo della missione | il ruolo dell’Italia – Video e foto

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) Alle 17.12, ore italiane, è statoilspazialedalla stazione di Cape Canaveral, in Florida, con un razzo Falcon 9 progettato da SpaceX. Laè iniziata come da programma. La sonda, dell’Agenzia spaziale europea, è stata accesa in mattinata. Poi le condizioni meteo favorevoli si sono mantenute nelle ore successive, consentendo il prosieguo dei preparativi. Pochi minuti prima dell’orario previsto per il lancio, si è accesa la luce verde: il direttore di volo Andreas Rudolph ha dato il segnale go che dà il via alle operazioni per il caricamento del propellente nel razzo Falcon 9. Quaranta minuti circa dopo l’inizio, la sonda si separerà dal suore, il cui primo stadio rientrerà atterrando su ...