L'Amerigo Vespucci sarà l'ambasciatrice del Made in Italy [VIDEO]

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - Con l'inno nazionale ha preso il via la cerimonia, al porto di Genova, per celebrare la partenza del giro del mondo della nave, il 'gioiello' della Marina militare. Un viaggio durante il quale il veliero, il più longevo in servizio nella Marina Militare, interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, varata il 22 febbraio 1931, diventerà ambasciatore delin. Al progetto, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, partecipano la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 11 ministeri. L'iniziativa toccherà nei circa due anni di circumnavigazione del globo diversi porti dove, nelle tappe più significative, saranno allestiti dei 'villaggi Italia' per presentare i nostri prodotti. Luigi Romagnoli comandante della nave ha accolto il ...

AGI - Con l'inno nazionale ha preso il via la cerimonia, al porto di Genova, per celebrare l a partenza del giro del mondo della nave, il 'gioiello' della Marina militare. Un viaggio durante il quale il veliero, il più longevo in servizio nella Marina Militare, interamente costruita e allestita presso il Regio ...'La nave, la nostra nave scuola, la nave definita in più occasioni la nave più bella del mondo, e comunque uno dei velieri più grandi esistenti oggi, partirà il 1 luglio per il giro del mondo'.L', veliero fiore all'occhiello della Marina Militare, parte per un giro del mondo che durerà due anni e, alla partenza, saluta l'Italia da Genova. Si terrà oggi, infatti, la cerimonia ...

L'Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo: il saluto oggi a Genova Sky Tg24

La nave gioiello della Marina Militare parte per fare il giro del mondo in due anni e toccherà diversi porti dove, nelle tappe più significative, saranno allestiti dei 'villaggi Italia' per presentare ..."La nave Amerigo Vespucci, la nostra nave scuola, la nave definita in più occasioni la nave più bella del mondo, e comunque uno dei velieri più grandi esistenti oggi, partirà il 1 luglio per il giro ...