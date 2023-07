L' Amerigo Vespucci salpa da Genova | al via il giro del mondo della regina dei mari

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo le tappe di Livorno e La Spezia comincia il tour in cui la nave scuolana Militare sarà ambasciatrice del made in Italy

Dopo le tappe di Livorno e La Spezia comincia il tour in cui la nave scuola della Marina Militare sarà ambasciatrice del made in ItalyAGI - Con l'inno nazionale ha preso il via la cerimonia, al porto di Genova, per celebrare l a partenza del giro del mondo della nave, il 'gioiello' della Marina militare. Un viaggio durante il quale il veliero, il più longevo in servizio nella Marina Militare, interamente costruita e allestita presso il Regio ...'La nave, la nostra nave scuola, la nave definita in più occasioni la nave più bella del mondo, e comunque uno dei velieri più grandi esistenti oggi, partirà il 1 luglio per il giro del mondo'.

La nave gioiello della Marina Militare parte per fare il giro del mondo in due anni e toccherà diversi porti dove, nelle tappe più significative, saranno allestiti dei 'villaggi Italia' per presentare ...