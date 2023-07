(Di sabato 1 luglio 2023) "La nave, la nostra nave scuola, la nave definita in più occasioni la nave più bella del, e comunque uno dei velieri più grandi esistenti, partirà il 1 luglio per ildel". Così il capo di Stato maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino.

L', veliero fiore all'occhiello della Marina Militare, parte per un giro del mondo che durerà due anni e, alla partenza, saluta l'Italia da Genova. Si terrà oggi, infatti, la cerimonia ...Nel pomeriggio lo spettacolare incontro, nello specchio acqueo di corso Italia, delle barche di The Ocean Race con le regine del mare: il veliero della Marina Militare, che partirà ...Nel pomeriggio lo spettacolare incontro, nello specchio acqueo di corso Italia, delle barche di The Ocean Race con le regine del mare: il veliero della Marina Militare, che partirà ...

L'Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo: il saluto oggi a Genova Sky Tg24

Il viaggio del veliero, icona della Marina Militare, nave scuola dei nostri ufficiali, durerà fino al 2025. L’Amerigo Vespucci, veliero fiore all’occhiello della Marina Militare, parte per un giro del ...Sabato 1 luglio di festa a Genova all'Ocean Live Park con il Grand Finale di The Ocean Race. Quello di oggi vede un intenso programma di eventi ...