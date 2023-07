L' allergologa | pulci di mare molto fastidiose ma pochi rischi

Lo spiega all'Adnkronos Salute Eleonora Nucera,e immunologa clinica del Fondazione ...come avviene la puntura "Le persone si sdraiano sull'asciugamano e sono bersagli facili per le...Lo spiega Eleonora Nucera,e immunologa clinica del Fondazione Policlinico ... Ma come avviene la puntura "Le persone si sdraiano sull'asciugamano e sono bersagli facili per ledi ...Lo spiega all'Adnkronos Salute Eleonora Nucera,e immunologa clinica del Fondazione ...come avviene la puntura "Le persone si sdraiano sull'asciugamano e sono bersagli facili per le...

Estate, allergologa: «Pulci di mare molto fastidiose ma pochi rischi ... Sanità Informazione

Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) – L’aspartame è uno dei più diffusi dolcificanti in campo alimentare, presente in tantissime bevande, e ora potrebbe essere classificato come come “possibile canceroge ...Una tranquilla giornata al mare che può trasformarsi in un incubo con caviglie e schiena prese d'assalto dalle pulci di mare. E' accaduto sul ...