L' allarme per la troppa dispersione di acqua potabile in Italia

Leggi su agi

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - Milioni di persone bevonodi scarsa qualità e circa il 40% della popolazione globale affronta situazioni di penuria, secondo quanto riferisce l'Onu, che lancia un appello al risparmio di questa risorsa. Il problema più grave riguarda lae gli sprechi causati dall'inefficienza delle strutture idriche. Il caso riguarda, in particolare, l'. Il nostro Paese non ha grandi problemi di approvvigionamento o di salubrità, nonostante il 24,9% delle famigliene nel 2022 non si fidi a bere l'del rubinetto secondo quanto sostiene l'Istat. Gli sprechi si fanno più gravi a causa degli effetti climatici. È Openpolis ha collezionare alcuni dati recenti: dopo la Grecia, l'è il secondo Paese della Ue per estrazione e consumo pro capite mentre in cima alla ...