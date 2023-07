L’addio polemico di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno | “Siate liberi a qualsiasi prezzo” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 1 luglio 2023)diè unsi congeda daè un, la cui ultima puntata è andata in onda su Rai 1 nel pomeriggio di venerdì 30 giugno, salutando i telespettatori non senza lanciare una frecciatina nei confronti dei vertici di Viale Mazzini: la conduttrice, infatti, dovrebbe traslocare su Rai 3 nonostante gli ottimi ascolti ottenuti, così come sottolineato nel suo discorso di congedo. “è unè stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà per sempre con me e con voi” ha dichiarato ...