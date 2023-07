“La vita in diretta” | l’inquietante rivelazione del fidanzato di Michelle Causo

(Di sabato 1 luglio 2023) News Tv.. Ieri, durante la puntata de “Lain”, è intervenuto ildi, diciassettenne uccisa a Primavalle. Il ragazzo, affranto dal dolore, si è lasciato andare ad unapiuttosto inquietante, che potrebbe aprire nuovi scenari nell’indagine sulla morte della fidanzata. (Continua…) Leggi anche:, spunta il vero: l’annuncio è straziante Leggi anche: Omicidio Primavalle, le strazianti parole del nonno di: cosa aveva fatto prima di morire La morte diDolore e sgomento per la morte di...

Infine, sempre nella scuola dove lavora Dave,dalla moglie Jean (Lesley Sharp) " la coppia ... Zerocalcare ci mostra lanella Capitale, tra consolidate prassi sociali, simpatiche furbizie e ...Prima come mezzo busto del Tg2 poi come conduttore di programmi di successo tra cui Laine Uno Mattina . Nel 2020 non si è fatto mancare una partecipazione al Grande Fratello Vip . Oggi ...... il sottosegretario osserva: ' Se dovessi ragionare egoisticamente, mi verrebbe da dire lunga... Quale sarà la misura o la riforma che potrebbe fare svoltare il paese 'L'elezionedel capo ...

Alberto Matano chiude la stagione di La Vita in Diretta: Non so cosa farò dopo la prossima Fanpage.it

Camerano, 1 luglio 2023 – Quattro persone che viaggiavano a bordo di una Suzuki sono finite fuoristrada, contro il guard rail, in un tragico incidente. E’ successo verso le 6.30 di oggi in A14 tra il ...Il saluto di Alberto Matano nell'ultima puntata stagionale de La Vita in Diretta. Le parole sul futuro e il giallo.