La verità scioccante sullo zucchero nascosto nel frappé del tuo bar preferito svelata - e la grande catena di via principale è la peggiore colpevole

Di sabato 1 luglio 2023

Le bevande dei caffè possono contenere fino a 12 cucchiaini di zucchero, molto più di una semplice barretta di cioccolato Mars, secondo una ricerca. Questo mette a rischio la salute di chi le beve regolarmente. La rivista per i consumatori Which? ha confrontato frappè e frappuccini di Starbucks, Costa Coffee e Caffè Nero e ha scoperto che contengono quantità di zucchero superiori a quelle consigliate per una corretta alimentazione. Le bevande ghiacciate tradizionali sono una scelta più salutare. Le catene di caffè dovrebbero assumersi maggiori responsabilità e ridurre il contenuto di zucchero delle loro bevande. Starbucks ha dichiarato di essere impegnata ad aiutare i clienti a fare scelte informate. Costa Coffee e Caffè Nero hanno dichiarato che le loro bevande non sono soggette ...