La straordinaria storia di Wojtek | l’orso che liberò l’Italia nella Seconda Guerra Mondiale

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) C’è stato un tempo in cui uomini e orsi stavano dalla stessa parte. O meglio sullo stesso fronte. La caccia non si faceva per eliminare un capo ritenuto pericoloso, ma per combattere insieme un soldato nemico. O per liberare una città. Già, perché il 21 aprile del 1945 alla Liberazione di Bologna, per esempio, partecipò anche un orso. E non un orso qualsiasi ma un animale da medaglia, ufficialmente arruolato nel secondo Corpo d’Armata polacco del generale Wladyslaw Anders. Stiamo parlando di, un esemplare che ha cambiato le sorti del nostro paese e che compare, con tanto di statue celebrative, in vari punti d’Italia: da Venafro a Cassino e Imola. La suaè quasi una leggenda, tremendamente reale, rimasta nascosta per tanti anni e riemersa solo dopo la fine del dominio sovietico in Polonia. Ladi ...