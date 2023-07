La serata in discoteca | la lite in casa | la morte dopo 4 giorni di coma | la tragedia di due fratelli a Mozzo

(Di sabato 1 luglio 2023) Lain, poi lae infine il tragico epilogo. Gianluca Maffeis, 31 anni, è morto giovedì 29 giugnoaver trascorso quattrodiirreversibile nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato ricoverato in gravi condizioniunascoppiata in(Bergamo) con il fratello minore, Lorenzo. Quest’ultimo, 26enne, si trova ora agli arresti domiciliari, accusato prima di tentato omicidio, poi di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela. «Una vicenda straziante», l’ha definita l’avvocato Rosario Coppola che, insieme al legale Francesco Coppola, difende Lorenzo Maffeis. La vicenda Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, ...

Lain, poi la lite e infine il tragico epilogo. Gianluca Maffeis, 31 anni, è morto giovedì 29 giugno dopo aver trascorso quattro giorni di coma irreversibile nel reparto di Rianimazione ...... l'aperitivo errante, un viaggio enogastronomico e musicale per le stradine più caratteristiche del nostro centro storico, e Move, unadi sport, giochi e musica con una coloratissima...... la domenica sarà la volta del Pontificale al mattino e della processione in, mentre lunedì ... Ci saranno poi, nella giornata di sabato lain piazza, in quella di domenica i concerti ...

La serata in discoteca, la lite in casa, la morte dopo 4 giorni di coma ... Open

Domenica 2 luglio torna il Tim Summer Hits 2023 con il secondo appuntamento da piazza del Popolo a Roma. Sul palco Fedez, Annalisa, gli Articolo 31, Marco Mengoni ed Elodie, Giorgia, Achille Lauro e ...Gli amici di famiglia di Gianluca Maffeis, ucciso dal fratello Lorenzo durante una lite, raccontano che i due si volevano un gran bene e che il ...