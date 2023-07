La rivolta nelle banlieues | frutto avvelenato della mancata integrazione islamica

(Di sabato 1 luglio 2023) I blindati schieraticittà francesi non hanno ancora fermato laper la morte di Nahel, diciassettenne di origine maghrebina ucciso da un agente a un posto di blocco. Gli arresti sono ormai 1500, ma le proteste sono continuate per la quarta notte consecutiva con incendi, con saccheggi e assalti a carceri, commissariati, caserme L'articolo proviene da Il Difforme.

Ieri notte a seguire gli scontri tra manifestanti e polizia erano in migliaia,strade di tutta la Francia sì " il ministero degli Interni fa sapere che il quarto atto delle rivolte per la morte di Nahel si è concluso con 994 fermi, 79 agenti feriti, 1350 auto in fiamme, ...

Francia nel caos: non si ferma la rivolta delle banlieues Avvenire

In Francia è scoppiata una rivolta per l'uccisione di un ragazzo di 17 anni, Nahel, durante un controllo stradale a Nanterre. A sparare è stato un poliziotto che ...In precedenza lo stop era stato deciso “fino a nuovo avviso” solo per l’Ile-de-France, la regione di Parigi in cui sono andata in scena gli scontri più violenti tra polizia e manifestanti dopo la mort ...