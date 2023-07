La rivolta di Prigozhin | la scommessa di Putin e l’arte della disinformazione russa

(Di sabato 1 luglio 2023) Le turbolenze di fine giugno che hanno segnato la Russia non sono ancora finite. Per capire quali sono (e saranno) gli strascichidel 24 giugno ad opera di Yevgenyservirà tempo. Servirà tempo per capire l’esatta dinamica intorno all’assalto del gruppo Wagner, e servirà anche tempo per comprendere se il potere di InsideOver.

... una base aerea nell'est della Libia è stata attaccata da droni turchi Perché oggi Putin è più debole: la fuga degli oligarchi in Turchia e Israele dopo la- fake diLe ...Mentre in Russia tiene banco la "normalizzazione" dopo l'affaire -- tra accuse di tradimento, arresti e presunti cambiamenti nel potere moscovita " la ...in Russia successivo alla "" ...Dopo ladella Wagner, il capo della Cia - già Ambasciatore in Russia - ha telefonato a ... "Washington non ha avuto alcun ruolo nell'insurrezione di, era il messaggio della Casa ...

La verità di Putin sulla rivolta di Prigozhin. E dà l’avvio alle purghe contro la Wagner e i suoi alleati Corriere della Sera

“Il Servizio di Sicurezza russo è stato incaricato di liquidare il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin dopo la rivolta del 24 giugno scorso”. È quanto afferma il capo dell’intelligence militare ucrain ...Mentre la Russia è impagnata nel day after dell’affaire-Prigozhin, la guerra in Ucraina continua. Non mancano tuttavia preoccupazioni da parte degli alleati occidentali che, in particolare attraverso ...