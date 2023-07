(Di sabato 1 luglio 2023) "Riceviamo ora la comunicazione della Covisoc in merito al respingimento dell'iscrizione dellaal campionato diB e la riteniamo non coerente con quanto è stato chiaramente disposto dal ...

... si contesta che "allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento, vale a dire il 20 giugno 2023", lanon ha adempiuto all'obbligo di versamento dei debiti ...Siun'estate calda in quanto si attende la presentazione del ricorso. Entro il 5 luglio lapotrà presentare il ricorso che le due commissioni (criteri infrastrutturali e Covisoc) ...Con un comunicato il Lanerossi Vicenzache il Aimo Diana ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima ... Hellas Verona, Parma,, Sampdoria, Palermo e Torino, ...

La Reggina annuncia ricorso contro l'esclusione dalla Serie B ... Agenzia ANSA

"Riceviamo ora la comunicazione della Covisoc in merito al respingimento dell'iscrizione della Reggina al campionato di Serie B e la riteniamo ..."Riceviamo ora la comunicazione della Covisoc in merito al respingimento dell'iscrizione della Reggina al campionato di Serie B e la riteniamo non coerente con quanto è stato chiaramente disposto dal ...