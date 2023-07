... di mancanza di sostegno politico e di altri problemi che aumentano la frustrazione e laall'... come il massiccio aumentocosti della vita quotidiana. Il governo francese deve trovare un ...AGI - La Francia si prepara a una quinta notte di rivolte, mentre non si placa ladelle banlieue per la morte di Nahel, il diciassettenne ucciso da un poliziotto a Nanterre. È ...stata teatro...... ladi gestori e turisti Attualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ... Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furialadri: furti e danni in bar ...

La rabbia dei figli delle banlieues, la Francia divisa: ora Macron è nel mirino | Aldo Cazzullo Corriere della Sera

I blindati nelle vie di Parigi segnano una frattura ormai evidente, in Francia. E il presidente-padre della Nazione ora è il bersaglio delle proteste ...Il Paese si prepara a una quinta notte di disordini dopo la morte del giovane Nahel. Bus e tram fermi a Parigi ...