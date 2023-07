La proposta sul salario minimo e il timido | timidissimo | risveglio delle opposizioni

(Di sabato 1 luglio 2023) Nove euro all’ora come. A otto mesi dalla nascita del governo Meloni ecco la bandiera unitaria, la prima,(tranne Italia viva). Dopo settimane di lavoro Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione, Sinistra Italiana, Verdi e +Europa hanno annunciato la presentazione di unadi legge sulche appunto prevede che «al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative (ma quali sono? –ndr) salvo restando i trattamenti di miglior favore e venga comunque introdotta una soglia minima inderogabile di nove euro all’ora, per tutelare in modo particolare i ...

Sarà così anche questa volta' Le opposizioni hanno trovato l'accordo su unadi leggesalario minimo, articolata in 7 punti, che fissa a 9 euro lordi l'ora la soglia sotto la quale sarà ...

