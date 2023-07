La prof di Rovigo | “Io derisa e umiliata e ora vogliono farmi passare per responsabile”

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) – ''Sono stata, è vero le scuse le ho ricevute, e l'ho sempre detto, ma questo non cambia la gravità della vicenda che ho subito''. Maria Cristina Finatti, la docente dell'Itis Viola Marchesini di, colpita con dei pallini sparati da una pistola ad aria compressa da uno studente mentre un compagno filmava la scena, torna a parlare, costretta a replicare all'annuncio di una possibile querela da parte del legale della famiglia del giovane. ''Non ho più la serenità – sottolinea all'Adnkronos – e adesso arriviamo al colmo: sembra addirittura che sia io ladi questa situazione''. All'avvocato dello studente, secondo cui laavrebbe diffuso notizie ritenute “non veritiere” sul mancato pentimento del ragazzo, Finatti replica: ''Ho sempre detto che lui si è ...

Maria Cristina Finatti, la docente dell'Itis Viola Marchesini di, colpita con dei pallini ... All'avvocato dello studente, secondo cui laavrebbe diffuso notizie ritenute "non veritiere" sul ...Maria Cristina Finatti, la docente dell'Itis Viola Marchesini di, colpita con dei pallini ... All'avvocato dello studente, secondo cui laavrebbe diffuso notizie ritenute 'non veritiere' sul ...... insegnante presso l'Itis Viola Marchesini di, sta valutando la possibilità di intraprendere ... La presenza dellasui media . "Informazioni non veritiere" . I dubbi sulle scuse . La denuncia ...

Rovigo, prof colpita da pallini: i genitori del ragazzo pronti alla querela TGCOM

I genitori del ragazzo che colpì Maria Cristina Finatti, la professoressa dell'Itis Viola Marchesini, pronti ad agire in sede penale e civile contro la docente, qualora la stessa proseguisse nell’azio ...ROVIGO - «È vero le scuse le ho ricevute ma questo non cambia la gravità della vicenda» sono queste le parole con cui torna a parlare la prof ...