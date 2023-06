(Di sabato 1 luglio 2023) Dal suo osservatorio di Saint-Denis, nella periferia parigina – dove è nato, cresciuto e vive ancora oggi – Alain Bertho è uno degli intellettuali francesi che meglio hanno affrontato il first appeared on il manifesto.

La pedagogia della repressione conduce la Francia alla catastrofe Il Manifesto

Francia (Europa) Intervista ad Alain Bertho: «Il confronto con la rivolta scoppiata del 2005 Credo che stavolta Macron, l’allievo, abbia superato Sarkozy, il maestro. Sono molto preoccupato. Temo nuo ...'I sogni arricchiscono il significato della vita a qualunque età. Grazie a Dio e a Mattarella, nostro faro' (ANSA) ...