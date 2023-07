La nave Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo | Crosetto | “Rappresenterà l’Italia”

(Di sabato 1 luglio 2023) Ildelche la’ inizia oggi da Genova “sarà qualcosa di più di una missione di addestramento della Marina”. L’Ammiraglia della flotta militare italiana “e il suo equipaggio saranno gli ambasciatori che racconteranno questa nazione in tutti i Paesi in cui questaarriverà. Una nazione che fa del nome ‘Italia’ uno dei più evocativi nel”, ha sottolineato il ministro della Difesa Guido, intervenuto a Genova alla cerimonia dinza del ‘’. “Il ‘Made in Italy’ ha senso perché evoca arte, cultura, storia, enogastronomia, scienza, ricerca, tecnologia, industria, un insieme di elementi che hanno contribuito ad associare a quel nome cose straordinarie che nessuno ...

Il giro del mondo che laVespucci' inizia oggi da Genova 'sarà qualcosa di più di una missione di addestramento della Marina'. L'Ammiraglia della flotta militare italiana 'e il suo equipaggio saranno gli ...Dopo le tappe di Livorno e La Spezia comincia il tour in cui lascuola della Marina Militare sarà ambasciatrice del made in ItalyAGI - Con l'inno nazionale ha preso il via la cerimonia, al porto di Genova, per celebrare l a partenza del giro del mondo dellaVespucci, il 'gioiello' della Marina militare. Un viaggio durante il quale il veliero, il più longevo in servizio nella Marina Militare, interamente costruita e allestita presso il Regio ...

L'Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo: il saluto oggi a Genova Sky Tg24

Su che canale posso guardare Partenza della Nave Scuola "Amerigo Vespucci" per il tour mondiale 2023/2023 Puoi guardare Partenza della Nave Scuola "Amerigo Vespucci" per il tour mondiale 2023/2023 su ...Il giro del mondo che la nave Amerigo Vespucci inizia oggi da Genova «sarà qualcosa di più di una missione di addestramento della Marina». L'Ammiraglia della ...